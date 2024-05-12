Обязательное условие для переговоров России с Украиной назвали в ГД | 360°

Мир 12 мая 2024, 01:11 Обязательное условие для переговоров России с Украиной назвали в ГД Слуцкий: переговоры по Украине возможны с гарантиями неделимой безопасности РФ РИА «Новости»

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Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие, при соблюдении которого возможны мирные переговоры России и Украины. Это предоставление гарантий неделимой безопасности РФ, написал он в своем Telegram-канале.

«Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, России», — заявил депутат.

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Слуцкий добавил, что власти РФ предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре еще в конце 2021 года. Только на Западе продолжали лгать и твердить про «политику открытых дверей НАТО».

Парламентарий добавил, что итог всего этого уже известен.

Так Слуцкий прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла, который заявил, что отказ Киева от вступления в альянс можно обменять на гарантии безопасности со стороны Запада. Под этим он понимает размещение натовских контингентов на Украине.

Слуцкий назвал это очередной мертворожденной «формулой», попыткой Запада приблизить военную структуру альянса к российским границам. Он напомнил, что именно последнее и стало одной из причин спецоперации РФ.

В заключение Слуцкий добавил, что Россия не отказывается от переговоров, но они пройдут на наших условиях, подчеркнув, что «победа будет за нами».

Ранее Слуцкий предупредил президента Украины Владимира Зеленского о неуместности торга за российские территории — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.