Объекты компании «Нафтогаз» получили повреждения в зоне СВО | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:53 Объекты компании «Нафтогаз» получили повреждения в зоне СВО Компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении объектов инфраструктуры РИА «Новости»

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На Украине при ударах российских войск пострадала газовая инфраструктура. Повреждения не оказали влияния на поставки топлива, сообщила компания «Нафтогаз».

«Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры группы „Нафтогаз“. <…> Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попадания», — заявила пресс-служба.

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Поставки газа продолжатся. В компании заметили, что повреждения не скажутся на обслуживании потребителей и партнеров. Предыдущую атаку на объекты «Нафтогаза» зафиксировали 11 апреля, когда повредили подземные хранилища.

В 2022 году компания объявила о техническом дефолте из-за срыва срока погашения еврооблигаций. В России украинской компании пригрозили санкциями за недобросовестные действия в отношении экс-партнеров. «Нафтогаз» судился за крымские активы.