Объекты компании «Нафтогаз» получили повреждения в зоне СВО | 360°

27 апреля 2024, 13:53
Объекты компании «Нафтогаз» получили повреждения в зоне СВО
Компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении объектов инфраструктуры
На Украине при ударах российских войск пострадала газовая инфраструктура. Повреждения не оказали влияния на поставки топлива, сообщила компания «Нафтогаз».
«Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры группы „Нафтогаз“. <…> Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попадания», — заявила пресс-служба.
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Поставки газа продолжатся. В компании заметили, что повреждения не скажутся на обслуживании потребителей и партнеров. Предыдущую атаку на объекты «Нафтогаза» зафиксировали 11 апреля, когда повредили подземные хранилища.
В 2022 году компания объявила о техническом дефолте из-за срыва срока погашения еврооблигаций. В России украинской компании пригрозили санкциями за недобросовестные действия в отношении экс-партнеров. «Нафтогаз» судился за крымские активы.
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