Объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems загорелся в Великобритании

Пожар произошел на объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems. Об этом сообщила полиция Камбрии .

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в больницу. Местных жителей призвали временно оставаться дома или в других помещениях, закрыв при этом окна и двери.

Как уточнила газета Mirror, на загоревшемся объекте выпускают атомные подводные лодки. По данным РИА «Новости», это не первое происшествие за последнее время. В апреле на предприятии по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прогремел взрыв.