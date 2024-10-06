Обама подключится к предвыборной кампании Харрис

Экс-лидер США Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата в президенты Камалы Харрис. Об этом сообщил канал ABC News .

По данным его источника, Обама будет агитировать за республиканку с 10 октября и до ноябрьских выборов. Он выступит в колеблющихся штатах. Первая акция с участием Обамы будет проходить в Пенсильвании.

По информации канала, главной целью предвыборных кампаний Харрис и ее противника Дональда Трампа станут колеблющиеся штаты.

«Пенсильвания поддержала бывшего президента Дональда Трампа с перевесом более 44 000 голосов в 2016 году, прежде чем президент Джо Байден отобрал ее с перевесом более 80 000 голосов в 2020 год», — напомнили в ABC News.

Ранее сводный брат Барака Обамы Малик рассказал The New York Post, что бывший американский лидер продолжает управлять страной. По его мнению, Обама получит колоссальную власть, если на выборах победит Харрис. Мужчина не исключил, что из-за влияния его брата президент Джо Байден решил выйти предвыборной гонки.