ОАЭ начали ограничивать платежи от российских компаний

«Коммерсант»: ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от компаний из России

В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали вводить ограничения на платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику от российских компаний. Об этом участники рынка рассказали в беседе с «Коммерсантом» .

ОАЭ стали основным каналом для российских импортеров, осуществлявших платежи за технику, импортируемую из Китая. Однако в последние месяцы риски вторичных санкций усложнили этот процесс, рассказали собеседники издания.

С начала августа банки ОАЭ в Дубае начали отклонять платежи за электронику от российских компаний, сообщил представитель одного из крупных дистрибьюторов. По его словам, через каналы поставок в ОАЭ проходит около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров эта доля может достигать 30%. Блокировка касается случаев, когда оплачиваемая электроника не поступает в ОАЭ из других стран.

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — пояснил источник.

Он добавил, что платежи через ОАЭ пользовались спросом из-за низкой комиссии — всего 1–3%.

Ранее киргизский MBank уведомил клиентов о том, что приостанавливает денежные переводы в Россию.