«Нужен инженерам». Россиянам рассказали, в каких странах изучают русский язык

Зарубежные высшие учебные заведения продолжают изучать русский язык, он входит в учебные программы в 57 странах. Об этом «Федерал Пресс» рассказал директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.

Он подтвердил, что в мире наметилась тенденция на сокращение использования русского языка. Его возвращением на международную арену сейчас занимаются педагогические вузы, указал эксперт. По словам Есина, именно они разрабатывают большинство образовательных программ.

«У нас есть ядро педагогических вузов, которое состоит из порядка 22 наших партнеров, которые активно занимаются международной деятельностью», — указал он.

Специалист подчеркнул, что учебные заведения реализуют программы по изучению и популяризации русского языка в 57 странах. Для ряда государств Азии и Африки его изучение стало необходимостью, добавил эксперт.

«Например, русский язык нужен инженерам, русский язык нужен конструкторам. Русский язык нужен специалистам в сфере обороны», — заключил Есин.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что сотрудничество с Африкой является для России приоритетным направлением. Он напомнил, что из Зимбабве в страну приехали 400 молодых людей, поступивших в местные вузы.