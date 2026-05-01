Нулевые пошлины на африканский импорт помогут Китаю укрепить влияние в регионе

Решение Китая ввести нулевые пошлины почти для всех стран Африканского континента усилит его геополитическое влияние, откроет доступ к ресурсам и расширит рынки сбыта. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Она подчеркнула, что это часть инициативы «Новый Шелковый путь», которую продвигает Китай. Так Поднебесная стремится создать образ надежного партнера и укрепить союз с африканскими странами.

Нулевые пошлины открывают китайский рынок и одновременно увеличивают интерес к китайским технологиям и товарам в Африке.

Товарооборот между Россией и Китаем за последние годы стабильно превышает 200 миллиардов долларов. Несмотря на снижение торговли на 6,9% в прошлом году, эксперты ожидают новый виток роста деловой активности.