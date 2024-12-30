Новый президент Грузии объявил о сохранении курса на евроинтеграцию

Президент Грузии Кавелашвили: стран не свернула с курса на евроинтеграцию

Грузия не отказалась от планов стать членом Европейского союза и готова к началу переговоров о вступлении. С таким заявлением на встрече с послами страны выступил новый президент республики Михаил Кавелашвили.

Он подчеркнул, что прозападный курс Грузии используют различные силы для раскачки политической ситуации в стране.

«Подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить им правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — привел заявление Кавелашвили «Интерфакс».

Президент Грузии добавил, что еще одним важным пунктом внешней политики республики станет углубление отношений с США после прихода новой администрации.

Победивший на выборах президента Кавелашвили официально вступил в должность главы государства в минувшее воскресенье, 29 декабря. Он стал первым лидером республики, которого выбрали через коллегию выборщиков.

Оставившая свой пост бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе последнего выступления перед участниками протестных акций объявила, что с уходом из президентского дворца заберет с собой легитимность.