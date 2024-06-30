Новый глава МИД Белоруссии созвонился с Лавровым

Глава МИД Белоруссии Рыженков обсудил с Лавровым сотрудничество двух стран

Фото: РИА «Новости»

Новый белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонные переговоры со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили график контактов и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Министры обсудили актуальные международные проблемы и вопрос союзной интеграции. Также дипломаты уделили внимание вопросам взаимодействия стран с международными организациям. Лавров поздравил Рыженкова с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и Белоруссии. По его словам, государства всегда учитывают интересы своих народов при принятии решений. Он добавил, что товарооборот между странами составил 48 миллиардов долларов.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте