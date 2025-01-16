Новый фильм создателя «Пилы» обругали критики

Фильм «Человек-волк» режиссера Ли Уоннелла, который написал сценарий культового хоррора «Пила», разгромили критики. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины составил только 58%.

Авторы рецензий заметили, что перезапуск одноименного классического фильма ужасов 1941 года не привнес в него никаких новых идей.

Также критиков возмутили слишком тяжелые и абстрактные диалоги персонажей, их слабо проработанные характеры и предсказуемость сюжетной линии.

Плюсами картины назвали визуальную составляющую. «Человек-волк» может похвастаться яркими спецэффектами и звуковым дизайном высокого качества.

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