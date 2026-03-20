Новые нефтяные и газовые месторождения обнаружили в Арктической зоне и Северном море

Компания Equinor и партнеры сделали новое открытие нефти в Арктической зоне, запасы оценены в 14–24 млн баррелей. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru .

OMV (Norge) AS обнаружила газоконденсат в Северном море на месторождении Sabina, запасы которого оцениваются в 2,5–8,5 млрд кубометров газа.

DNO и Wellesley Petroleum нашли новые залежи в Северном море (скважина 34/6-6 S), которые могут содержать от 1,8 млрд до 5,6 млрд кубометров газа и от 0,4 млн до 1,5 млн баррелей конденсата.

Aker BP и ее партнеры подтвердили наличие коммерческих запасов в Норвежском море в районе Alve Nord, начальные извлекаемые ресурсы там оцениваются в 7–15 млн баррелей нефти.