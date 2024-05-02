Новости и фильмы об СВО. Телеканал RT расширил вещание в Гондурасе | 360°

02 мая 2024, 20:52
Новости и фильмы об СВО. Телеканал RT расширил вещание в Гондурасе
RT en Español расширил вещание в Гондурасе
Испаноязычная версия RT расширила свое присутствие в Гондурасе. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Новости и фильмы, в том числе о специальной военной операции на Украине, подготовленные RT en Español, будут транслировать два телеканала — государственный Canal 8 и частный UneTV.
Реклама
RT считают самым популярным международным новостным каналом на испанском языке, отметили в сообщении.
Его программы и трансляции смотрят в 18 странах Латинской Америки, а суммарная аудитория составила порядка 840 миллионов зрителей.
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США.
Фильмы
Россия
Телевидение
Латинская Америка
Реклама
Реклама