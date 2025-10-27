Новость о «Буревестнике» поставило Рютте в неловкое положение

Недавние высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о скором поражении России выглядят нелепо после заявлений президента Владимира Путина об уникальной ракете «Буревестник». На это в соцсети X указал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Генеральный секретарь НАТО Рютте — Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ — „Буревестник“», — иронично заметил он.

О том, что у России якобы «кончаются деньги, солдаты и идеи» Рютте заявил на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи «коалиции желающих». Он также заверил, что у Украины дела идут хорошо, а оказываемая стране западными странами поддержка уже приносит ощутимые результаты.

Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника» в конце прошлой недели. Ракету неограниченной дальности за рубежом уже окрестили маленьким летающим Чернобылем и сравнили с оружием из научной фантастики.