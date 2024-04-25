Новой бронетехнике США предрекли уничтожение после въезда на Украину | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 13:57 Новой бронетехнике США предрекли уничтожение после въезда на Украину Политолог Михайлов: новую технику США на Украине уничтожат упреждающими ударами

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Власти США объявили о немедленной переброске нового вооружения и бронетехники на Украину после подписания президентом Джо Байденом закона о новом пакете помощи на 61 миллиард долларов. Это заявление оказалось буквальным. Несколько сотен единиц тяжелой бронетехники к этому моменту уже находились на территории польского аэродром Жешув. Внимание на это обратил ведущий «360» Антон Шестаков.

По все видимости, техника накапливалась несколько месяцев и только ждала одобрения для перехода украинской границы и отправки на фронт.

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Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов в беседе с журналистом не исключил, что точные удары российских военных ликвидируют американское оружие еще на подъездах к линии соприкосновения или даже раньше.

«У нас есть спутниковая разведка, есть партизаны. Поэтому удары на упреждение нанесут именно в те места, откуда с Жешува идет переправа. Мы знаем, что некоторые мосты и тоннели пока не подвергались интенсивным бомбардировкам. Теперь, когда мы видим все кадры, то, естественно понимаем, как и куда наносить удары», — заявил Михайлов.

При этом он не исключил, что часть заранее подготовленной техники украинские боевики уже могли получить, поэтому в ежедневных сводках Минобороны сообщения об уничтожении складов западного оружия станут появляться чаще.

Министерство обороны США объявило, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получила средства противовоздушной обороны, бронированные машины Bradley, транспорт с усиленной противоминной защитой, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские орудия.