«Новая эра». Сечин указал на рост популярности устаревшего вида топлива
Сечин: мир является свидетелем наступления новой угольной эры
Мир стал свидетелем наступления новой угольной эры. Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, его слова привел ТАСС.
По мнению главы компании, это происходит из-за высокой энергоотдачи инвестиций в ископаемые ресурсы.
«Опытные инвесторы вновь вернулись к углю. Сейчас фактически мы становимся свидетелями наступления новой угольной эры», — сказал он.
Сечин привел в пример компанию «Гленкор», которая получила половину операционного дохода от угольного бизнеса за последние два года. Глава «Роснефти» добавил, что энергопереход потребует создания мощностей хранения электроэнергии и стабильной работы энергосетей, поэтому уголь, нефть и газ остаются незаменимыми ресурсами.
В сентябре министр энергетики России Сергей Цивилев предупреждал, что угольная отрасль может упасть в 15-17 раз.