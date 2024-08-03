«Новая чума». Европа захлебнулась от распространения фентанила

Член ЕП Инсельвини: фентанил грозит стать новой «черной чумой» в Европе

Matthias Balk
Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Рост популярности наркотика фентанила станет новой чумой для Европы. Об этом написал в обращении к Еврокомиссии европарламентарий от Италии Паоло Инсельвини.

«Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как „наркотик-зомби“, может стать новой „черной чумой“ в Европе», — выразил он свои опасения.

Распространение подобных фентанилу веществ стало неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах. Подобная тенденция может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе.

Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил убивает все больше и больше граждан.

Нарколог Алексей Казанцев рассказал: главное в том, что фентанил гораздо опаснее героина и метадона, так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Ситуация вышла на катастрофический уровень, но отменять закон о декриминализации наркотиков в стране не торопятся.

Вместо этого члены американского конгресса обвинили Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране. Якобы КНР напрямую субсидирует производство и экспорт синтетических наркотиков за счет налоговых льгот.

Ранее Белый дом запрашивал финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов на укрепление контроля за оборотом запрещенных веществ. Но решить проблему не удалось.

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