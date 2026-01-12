Норвежский политолог Нистад заявил, что Европа не помешает США присоединить Гренландию

Норвежский политолог Бьорн Нистад в интервью сайту «Газета.Ru» заявил, что европейские государства не станут препятствовать планам США по присоединению Гренландии.

По его мнению, возможен сценарий, при котором остров сперва обретет независимость, а затем войдет в состав США добровольно.

Нистад подчеркнул, что применение силы Америкой маловероятно, так как Дания готова передать территорию мирным путем. Эксперт связал желание США контролировать Гренландию с ее стратегической важностью и ресурсами.