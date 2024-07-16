Норвежская принцесса рассказала о преследовании призраком генерала СС

Норвежская принцесса Марта Луиза заявила, что ее душил призрак нациста

Фото: РИА «Новости»

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза рассказала, что в детстве ее преследовал и душил призрак нацистского генерала. Об этом сообщило издание Daily Telegraph.

По словам принцессы, в замке королевской семьи в годы нацистской оккупации Норвегии жил генерал войск СС Вильгельм Редис, бездыханное тело которого позже обнаружили в день капитуляции Германии. И в этой комнате позже поселили 14-летнюю Марту Луизу.

В подростковом возрасте она боялась темноты и часто видела призрак нацистского генерала, который следил за ней.

«Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: „Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет“», — рассказала принцесса.

Марта Луиза призналась, что лишь спустя несколько десятилетий узнала, чей это был призрак. Кроме того, она призналась в подкасте Modern Royalty, что Редис пытался ее задушить.

Ранее стало известно, что наследница норвежского престола выйдет замуж за шамана-афроамериканца Дюрека Верретта.

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