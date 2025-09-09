НЛО над Вильнюсом парализовал работу аэропорта
Delfi: аэропорт Вильнюса временно остановил полеты из-за НЛО в небе
Аэропорту Вильнюса пришлось приостановить работу во вторник из-за неопознанного летающего объекта в небе. Об этом сообщил портал Delfi.
Национальный центр управления кризисами Литвы связал такие действия с мерами безопасности.
«После того, как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты в аэропорту приостановили», — отметили в публикации.
Авторы не уточнили, что это был за объект. Они предположили, что за НЛО могли принять метеорологическое явление.
Сотрудники центра порекомендовали пассажирам обращаться в авиакомпании по вопросам, связанными с запланированными рейсами.
Местный телеканал TV3 позже сообщил, что авиасообщение восстановили, ограничения повлияли на работу аэропорта минимально.
