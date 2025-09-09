НЛО над Вильнюсом парализовал работу аэропорта

Аэропорту Вильнюса пришлось приостановить работу во вторник из-за неопознанного летающего объекта в небе. Об этом сообщил портал Delfi.

Национальный центр управления кризисами Литвы связал такие действия с мерами безопасности.

«После того, как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты в аэропорту приостановили», — отметили в публикации.

Авторы не уточнили, что это был за объект. Они предположили, что за НЛО могли принять метеорологическое явление.

Сотрудники центра порекомендовали пассажирам обращаться в авиакомпании по вопросам, связанными с запланированными рейсами.

Местный телеканал TV3 позже сообщил, что авиасообщение восстановили, ограничения повлияли на работу аэропорта минимально.

Ранее загадочный луч заметили в небе над Украиной. Пользователи Сети предположили, что это был след от кометы.