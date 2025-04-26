Нижегородские закаты заметили на билбордах в Нью-Йорке и Дубае
Закаты Нижнего Новгорода показали на билбордах Дубая и Нью-Йорка, а также в ряде крупных городов России. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что 24 апреля негласно объявили День нижегородского заката. Красочные фотографии транслировали в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре и Казани.
«Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России! Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — написал губернатор.
Никитин отметил, что в Японии существует традиция любоваться цветущей сакурой. Они же приглашают людей полюбить нижегородскую традицию — «наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки!».
У Нижнего Новгорода имеется неофициальный статус — «столица закатов». Его исторический центр на Дятловых горах развернут на северо-запад, поэтому панорама на горизонт солнца открыта с разных точек.
Кроме того, в городе ежегодно проводится мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов». Пятый сезон фестиваля начнется 31 мая.
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