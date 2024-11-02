Житель Белека заявил, что никто из российских туристов не жаловался ему на вирус

Telegram-канал Shot сообщил о «мощном вирусе», поразившем отдыхающих в турецком Белеке. Однако власти муниципалитета Анталья отрицают эту информацию. 360.ru удалось получить комментарий от местного жителя, владеющего магазинчиком.

«Все отели полные, люди отдыхают. В мой магазин каждый день по 100 человек приходят, никто о вирусе не говорил и не жаловался», — заявил он.

Мужчина отметил, что местные врачи тоже не фиксируют роста заболеваемости.

Ранее Shot сообщал, что заболевшие в Белеке сравнивают ощущения с COVID-19. Они теряют аппетит, их выворачивает наизнанку. В анализах повышены C-реактивный белок, азот мочевины и нейтрофилы. Инкубационный период достигает 14 дней, поэтому болезнь может настигнуть уже в самолете домой. Откуда у людей эти симптомы, пока установить не удалось.