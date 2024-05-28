Нидерланды предложили Западу вместе собрать для Украины систему Patriot
Нидерланды предложили другим странам Запада вместе собрать для Украины одну систему противовоздушной обороны Patriot из запчастей. Об этом написало РИА «Новости».
Страна готова выделить некоторые компоненты из собственных запасов.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предрекал утилизацию системам Patriot на Украине.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждал, что ВСУ нужно лишь семь таких установок, а у стран Запада их якобы сотни. Однако страны одна за другой стали опровергать это утверждение. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что у ФРГ почти иссякли запасы Patriot. О том, что их нет и у Польши, информировал ее президент Анджей Дуда. Его литовский коллега Гитанас Науседа тоже отметил, что в его стране «нет никаких систем Patriot».