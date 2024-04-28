Нидерланды испугались российских ракет «Сармат» | 360°

Мир 28 апреля 2024, 10:54 Нидерланды испугались российских ракет «Сармат» Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат» РИА «Новости»

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Нидерландские власти назвали сложной оборону от российских ракет «Сармат». Заявление об этом подписали премьер Марк Рютте, глава Минобороны Кайса Оллонгрен, а также министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, сообщила Lenta.ru.

Таким был ответ правительства на парламентский запрос со стороны Тьерри Боде и Пепейна ван Хаувелингена о рисках потенциальной ядерной войны с Россией. Депутаты спрашивали о последствиях для Нидерландов в случае применения РФ стратегических ядерных системы, в том числе ракет «Сармат».

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Власти заявили, что защита от подобного вооружения очень сложна. Но в НАТО стремятся добиться того, чтобы Россия никогда не применила такие ракеты. Ядерное сдерживание является лучшей защитой альянса, указали в правительственном документе.

Ранее британское издание Express напомнило, что ракета «Сармат» с радиусом действия в 18 тысяч километров покрывает территорию Европы и США. Журналисты указали, что она может устроить «конец света».