Нидерланды испугались российских ракет «Сармат» | 360°

28 апреля 2024, 10:54
Нидерланды испугались российских ракет «Сармат»
Власти Нидерландов назвали сложной защиту от российских ракет «Сармат»
Нидерландские власти назвали сложной оборону от российских ракет «Сармат». Заявление об этом подписали премьер Марк Рютте, глава Минобороны Кайса Оллонгрен, а также министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, сообщила Lenta.ru.
Таким был ответ правительства на парламентский запрос со стороны Тьерри Боде и Пепейна ван Хаувелингена о рисках потенциальной ядерной войны с Россией. Депутаты спрашивали о последствиях для Нидерландов в случае применения РФ стратегических ядерных системы, в том числе ракет «Сармат».
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Власти заявили, что защита от подобного вооружения очень сложна. Но в НАТО стремятся добиться того, чтобы Россия никогда не применила такие ракеты. Ядерное сдерживание является лучшей защитой альянса, указали в правительственном документе.
Ранее британское издание Express напомнило, что ракета «Сармат» с радиусом действия в 18 тысяч километров покрывает территорию Европы и США. Журналисты указали, что она может устроить «конец света».
Россия
НАТО
Нидерланды
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