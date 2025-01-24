Нетаньяху заступился за Маска после скандала с «нацистским» жестом

Нетаньяху поддержал Маска после критики его жеста на инаугурации Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за бизнесмена Илона Маска, который на инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, напоминающий нацистское приветствие. Об этом политик написал в соцсети X .

Нетаньяху назвал Маска большим другом Израиля. Он напомнил, что предприниматель посетил страну после нападения ХАМАС.

«С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, осуществляющих геноцид, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство», — подчеркнул премьер.

Все обвинения в отношении Маска Нетаньяху назвал ложными.

На церемонии инаугурации Трампа владелец SpaceX и Tesla прыгал по сцене и демонстрировал радость. Он поблагодарил избирателей, а затем приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх. Этот жест напомнил приветствие нацистов.