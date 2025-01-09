Нетаньяху пропустит инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от поездки в США на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Помощник главы израильского правительства не уточнил, почему Нетаньяху решил пропустить мероприятие, назначенное на 20 января.

В первый день нового года журналисты утверждали, что политик планирует присутствовать на инаугурации Трампа. Источники отмечали, что 31 декабря стороны обсуждали логистику грядущей поездки. Однако, по их словам, власти Израиля имели опасения насчет состояния здоровья Нетаньяху, который недавно перенес операцию, а также в связи с выданным Международным уголовным судом ордером на арест израильского премьера.

Советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман ранее заявил, что представители властей Израиля и ХАМАС в ближайшее время могут возобновить переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.