Нетаньяху объявил контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под кодовым названием «Железная стена» на Западном берегу Иордана. Об этом сообщило издание Haaretz.
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Целью операции он назвал укрепление безопасности.
В начале января трое израильтян погибли и семеро получили ранения при нападении на автомобили на Западном берегу Иордана. На шоссе недалеко от поселения Кдумим неизвестные обстреляли из своей машины автобус с гражданами Израиля.
Ранее вступило в силу прекращение огня в секторе Газа. Движение ХАМАС освободило трех израильтянок от 24 до 31 года, которых передали представителям Международного комитета Красного Креста. В ответ Израиль пообещал освободить 90 палестинских женщин-заключенных.
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