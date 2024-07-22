Nestle уличили в продаже фекальной воды под видом премиальной с 90-х годов

Mediapart: Nestle заработала миллиарды евро на продаже фекальной воды

Фото: Freepik

Корпорация Nestle оказалась в центре скандала, когда ее обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро из-за продажи обычной фильтрованной воды под видом премиальной, причем еще загрязненной фекалиями. Это выяснили исследователи независимой платформы Mediapart.

Компания незаконно продавала бутилированную воду, до этого загрязненную фекальными бактериями, кишечной палочкой и пестицидами, начиная с 1990-х годов.

Потребителям во Франции, Европе и по всему миру продукция преподносилась под видом «природной минеральной воды», в том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier.

Воду брали из источников на территории Франции, которую Nestle фильтровала запрещенными методами.

Скандал разгорелся в начале года, когда французское издание Les Echos сообщило об использовании компанией ультрафиолета и угольных фильтров для очистки загрязненной воды. В ЕС для производства бутилированной воды этот метод запрещен.

Еврокомиссия в ближайшее время опубликует данные о расследовании по этому вопросу. При этом представители корпорации не согласны с ними и отрицают свою вину.

За последние 15 лет Nestle заработала три миллиарда евро, как оценили ущерб от ее действий исследователи Mediapart.

Ранее эстонское Минобороны запретило продажу продукции компаний PepsiCo, Mars и Nestle на территории своих учреждений.

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