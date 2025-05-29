Неповрежденные предметы нашли при обследовании затонувшего батискафа «Титан»

Несколько предметов обнаружили во время обследования обломков затонувшего батискафа «Титан». Об этом сообщила газета The Daily Mail .

Сотрудник береговой охраны США рассказал о неожиданных находках во время изучения затонувшего судна. Специалисты нашли неповрежденную чернильную ручку, принадлежащую основателю компании OceanGate Стоктону Рашу, управлявшему батискафом.

Кроме того, в обломках обнаружили визитные карточки, наклейку на тему «Титаника», одежду и человеческие останки.

Батискаф «Титан» затонул в июне 2023 года. Судно отправилось к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане и примерно через 1 час 45 минут после погружения экипаж перестал выходить на связь. По оценкам экспертов, на батискафе произошел направленный внутрь взрыв. Люди погибли безболезненно, так как разрушение корпуса произошло за долю миллисекунды.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш.