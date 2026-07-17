Необычное землетрясение зафиксировали у берегов Флориды

DM: подземные толчки у берегов Флориды типичны для взрыва, а не землетрясения

Геологическая служба США зафиксировала необычное землетрясение магнитудой 3,9 у берегов штата Флорида. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов.

Подземные толчки зафиксировали к востоку от залива Понсе, причем на глубине ноль километров. Это указывает на то, что источник сейсмической активности находился на поверхности или близко к ней.

«Зафиксированные в этом инциденте толчки земли более типичны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения», — сообщил представитель Геологической службы США.

В прошлом ВМС США уже проводили в регионе контролируемые подводные взрывы, проверяя, как их выдерживают военные корабли. Общественность также встревожилась из-за мощности экспериментального взрыва, способного вызвать подземные толчки магнитудой 3,9.

Ранее в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6 в акватории Черного моря.