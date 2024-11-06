Нэнси Пелоси решила переизбраться в конгресс в 84 года

AP: Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в 84 года

Экс-спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси решила переизбраться в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press .

После подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата Пелоси набрала 81,5% голосов. Ее соперник республиканец Брюс Лоу получил только 18,5%.

Пелоси — одна из самых возрастных членов палаты представителей. Сейчас бывшему спикеру 84 года.

Нэнси Пелоси спровоцировала обострение ситуации вокруг Тайваня. В 2022 году она отправилась на остров, против чего выступили в Китае. Власти КНР осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны американских властей. После поездки политика на остров отношения США и Китая обострились еще сильнее.