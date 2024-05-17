«Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина | 360°

Мир 17 мая 2024, 23:43 «Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина Digital Journal: внешность и харизма Путина впечатлили китайских женщин РИА «Новости»

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Внешний вид, харизма и галантность президента России Владимира Путина во время его двухдневного визита в Китай приятно впечатлили местных жителей и журналистов. Об этом заявил обозреватель Digital Journal Людовик Эрет.

«Российского лидера, как известно, в прошлом фотографировали без рубашки, чтобы подчеркнуть его имидж сильного человека, что было бы немыслимо для более сдержанного политического руководства Китая», — написал он.

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Особенное внимание Путин получил от китайских женщин. Кира Че из Пекина предположила, что глава РФ часто занимается спортом. Он произвел на нее сильное впечатление. Также о Путине высказалась бухгалтер Линда Ли. По ее словам, президент России — очень привлекательный мужчина.

Ранее Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что Москва и Пекин смогут многое, если объединят усилия в высокотехнологичных областях. Он обратил внимание на большой потенциал обеих стран.