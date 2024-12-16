Немецкий политолог Рар: сложности в экономике Германии усугубил энергетический кризис и социальные проблемы

Серьезный кризис в Германии обусловлен отказом от дешевого газа из России и наплывом мигрантов. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью ИА НСН .

По словам специалиста, энергетический кризис вызван повышенными ценами на энергию, а их причина кроется в росте цен на газ на фоне конфликта на Украине.

«Я не исключаю, что поставки газа из России возобновятся, это возможно при определенных условиях», — считает Рар.

Эксперт добавил, что социальный кризис вызван большими расходами на мигрантов. Возвращение украинцев и сирийцев домой поможет разрядить напряжение социальных бюджетов, заключил Рар.