Немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН выразил мнение о текущем состоянии отношений между Германией и Украиной, опровергнув утверждение о прекращении военного сотрудничества.

Он подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, включая поставки вооружений и совместное производство дронов. Совместный завод по производству беспилотников, анонсированный на полях Мюнхенской конференции, свидетельствует о продолжающемся военном сотрудничестве.

Рар также отметил, что статья, критикующая позицию Германии по вопросу поставок дальнобойных ракет, является примером заказа леволиберальной прессы, стремящейся представить ситуацию в ином ключе. Он указал, что Германия готова поставить дальнобойные ракеты, но ждет подтверждения от президента США Дональда Трампа, который контролирует ключевые решения в области поставок вооружений.