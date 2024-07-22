Немецкий политолог Рар: Германия может занять место США в поддержке Украины
Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто будет оказывать поддержку Украине, если США откажутся от таких мер. Слова эксперта опубликовало ИА НСН.
По его мнению, в данном случае Германия вместе с Польшей и Францией попытаются консолидировать европейское сообщество на содействие украинской стороне.
«При этом на прямую конфронтацию с Россией без Америки ни одна европейская страна не решится», — добавил специалист.
В теории европейцы могут даже удвоить военную помощь Украине. Государство будут поддерживать, пока его армия дееспособна, пояснил политолог.