Немецкий политолог Рар: Германия может занять место США в поддержке Украины

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто будет оказывать поддержку Украине, если США откажутся от таких мер. Слова эксперта опубликовало ИА НСН .

По его мнению, в данном случае Германия вместе с Польшей и Францией попытаются консолидировать европейское сообщество на содействие украинской стороне.

«При этом на прямую конфронтацию с Россией без Америки ни одна европейская страна не решится», — добавил специалист.

В теории европейцы могут даже удвоить военную помощь Украине. Государство будут поддерживать, пока его армия дееспособна, пояснил политолог.