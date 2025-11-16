Член парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца и министра обороны Бориса Писториуса стремится к милитаризации страны вопреки желанию народа.

Линдеманн подчеркнул, что служба в немецкой армии не привлекает молодежь, и поэтому правительство пытается реформировать систему набора военнослужащих. Он отметил, что молодые немцы не хотят участвовать в боевых действиях на востоке Украины и поэтому уклоняются от службы.

Линдеманн указал, что правительство рассматривает возможность введения системы жеребьевки для комплектования вооруженных сил, поскольку не может принудить всех молодых людей к службе. Он также выразил опасения по поводу возможного роста протестов против милитаристских инициатив правительства.