Немецкий депутат Зингер: Германию ждет массовое закрытие автомобильных заводов

Депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер считает, что в Германии в ближайшем будущем может произойти массовое закрытие автомобильных заводов. Его слова передало ИА НСН .

Свое мнение собеседник агентства обосновал тем, что Россия официально перестала покупать немецкие машины, а Германия отказалась от российского газа. Зингер вспомнил, что когда он был в Москве, по городу ездили в основном немецкие автомобили, а сейчас их вытеснили китайские.

«Если Россия не покупает, кто может себе позволить такие дорогие машины в таком масштабе? Грозят массовые увольнения, заводы построят в другом месте», — добавил политик.

Ранее журналисты Reuters писали, что конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen были остановлены на фоне предупредительной забастовки рабочих.