Немецкий бизнесмен спрятался в посольстве в РФ и пропал

Бизнесмена Ральфа Новака в понедельник приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 52,4% акций каршеринга BelkaCar. На приговор он не пришел, сообщило издание Der Spiegel.

По данным издания, в этот день Новак пытался получить убежище в немецком посольстве. Его адвокат Константин Елфимов рассказал, что после приговора Тушинского суда Москвы немец был в панике «из-за страха снова попасть в тюрьму».

Журналисты предположили, что с юридической точки зрения у Новака было мало шансов получить помощь, ведь посольство должно было бы передать бизнесмена местным властям. До оглашения приговора бизнесмен находился под домашним арестом.

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