Немецкие силовики провели обыски в офисах Deutsche Bank

Сотрудники прокуратуры и Федерального управления уголовной полиции провели обыски в офисах Deutsche Bank в Берлине и Франкфурте-на-Майне. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщил журнал Manager-magazin .

В ведомстве заявили, что причиной рейдов стали подозрения в отмывании нечестно нажитых средств иностранными лицами несколько лет назад.

По словам следователей, в ходе операции они получили дополнительные доказательства, которые позволили предъявить обвинения некоторым сотрудникам финансового учреждения и неустановленным лицам.

В пресс-службе Deutsche Bank подтвердили визит силовиков и подчеркнули, что полностью сотрудничают со следствием.

«Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура Франкфурта проводит проверку в офисах Deutsche Bank. Банк полностью сотрудничает с прокуратурой. Мы просим с пониманием отнестись к тому, что других комментариев не будет», — заявили в организации.

Источник Manager-magazin заявил, что речь идет о сделках 2013–2018 годов, которые через Deutsche Bank проводили компании, связанные с российским предпринимателем Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями Евросоюза с 2022 года.

Представляющий интересы предпринимателя адвокат заявил, что его клиенту ничего не известно о расследовании властей Германии.

«Абрамович всегда действовал в рамках национального и международного законодательства. Любое утверждение об обратным является ложью и наносит ущерб репутации», — заявил юрист.

В июле 2020 года суд оштрафовал Deutsche Bank на 150 миллионов долларов за сотрудничество с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Следователи доказали, что финансовая организация проводила транзакции по требованию предпринимателя, когда он уже находился под следствием.