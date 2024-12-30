Немецкие полицейские подстрелили украинского беженца с топором

В городе Хиршберге федеральной земли Баден-Вюртемберг полицейские тяжело ранили больного шизофренией украинского беженца, попытавшегося напасть на правоохранителей с ножом и топором. Об этом сообщила газета Bild .

ЧП произошло на территории фирмы в Хиршберге. Украинец устроил скандал, начал размахивать ножом и топором, владельцы компании вызвали полицию.

В мужчину выстрелили, когда он побежал в сторону правоохранителей с оружием, сейчас украинец находится в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительным данным, мужчина живет в общежитии для беженцев два последних года. Его знакомый рассказал, что выходец с Украины страдает от депрессии и шизофрении, но в целом дружелюбный и чудесный человек.

В августе украинец с нацистской татуировкой напал на полицейских в Крыму после просьбы показать документы.