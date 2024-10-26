Немецкие истребители подняли по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой

Базирующиеся в Латвии немецкие истребители Eurofighter поднимали в воздух по тревоге над Балтийским морем якобы для идентификации российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X .

В немецком военном ведомстве добавили, что в Латвии они задействовали силы быстрого реагирования для распознавания самолета без плана полета и радиоконтакта.

«Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем», — уточнили в ВВС ФРГ.

Там подчеркнули, что проверки такого плана носят скорее рутинный характер. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии истребителей сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.

В Минобороны РФ при этом не раз указывали, что российская военная авиация при выполнении полетов действует в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее истребители Eurofighter перехватили российские Ту-142 и Су-30 над Балтикой.