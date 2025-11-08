Группа депутатов от партии «Альтернатива для Германии» собралась посетить международный симпозиум «БРИКС — Европа» в Сочи. Это поездка вызвала бурные политические споры в ФРГ, написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, а также европарламентарий Ханс Нойхофф выразили желание поучаствовать в мероприятии. Одной из тем обсуждения на симпозиуме станет нормализация отношений между Евросоюзом и Россией.

В статье отметили, что планы представителей АдГ выявили серьезные идеологические трещины во внешнеполитическом курсе партии. У председателя партии Алисы Вайдель и ее сопредседателя Тино Хрупалла периодически возникают споры из-за разных взглядов на отношения с Россией.

Вместе с тем депутаты партии позиционируют запланированный визит в Сочи как шаг для сохранения связи с Россией. Руководство Ад Г напомнило им об осторожности при выборе публичных контактов и необходимости избегать провокационных фотографий.

