Немецкая частная компания заявила о запуске ракеты с космодрома в Норвегии

Немецкая частная компания Isar Aerospace заявила об успешном запуске ракеты-носителя Spectrum с космодрома в Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х .

«Мы на орбите! И только что вошли в историю Европы: впервые ракета, разработанная частной компанией, достигла орбиты с территории континентальной Европы», — отметили в сообщении.

Трансляцию старта вели на YouTube-канале компании. Ракета-носитель Spectrum взлетела с норвежского космодрома Аннейа в 23:10 по московскому времени.

В 2025 году компания Isar Aerospace предпринимала попытку запустить ракету, но вскоре после взлета ракета Spectrum упала в море. Это был тестовый полет, целью которого было накопить опыт и собрать данные.

Испытательный полет первой индийской частной орбитальной ракеты Vikram-1-1 успешно завершился в середине июля. Миссия стартовала с космодрома Сатиш Дхаван на острове у побережья штата Андхра-Прадеш.