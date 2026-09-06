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    Немецкая частная компания заявила о запуске ракеты с космодрома в Норвегии

    Cover Images/Keystone Press Agency
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Немецкая частная компания Isar Aerospace заявила об успешном запуске ракеты-носителя Spectrum с космодрома в Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.

    «Мы на орбите! И только что вошли в историю Европы: впервые ракета, разработанная частной компанией, достигла орбиты с территории континентальной Европы», — отметили в сообщении.

    Трансляцию старта вели на YouTube-канале компании. Ракета-носитель Spectrum взлетела с норвежского космодрома Аннейа в 23:10 по московскому времени.

    В 2025 году компания Isar Aerospace предпринимала попытку запустить ракету, но вскоре после взлета ракета Spectrum упала в море. Это был тестовый полет, целью которого было накопить опыт и собрать данные.

    Испытательный полет первой индийской частной орбитальной ракеты Vikram-1-1 успешно завершился в середине июля. Миссия стартовала с космодрома Сатиш Дхаван на острове у побережья штата Андхра-Прадеш.