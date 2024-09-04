Нелепое фото стоило морскому офицеру из США должности

В США капитана эсминца уволили за фото неправильным прицелом на винтовке

В США сняли с должности капитана американского авианосца USS John S. McCain Кэмерона Ясте, сообщила пресс-служба американских ВМС. Поводом для увольнения стало его фото с перевернутым прицелом на винтовке.

«Командир авианосца <…> освобожден от должности 30 августа в связи с утратой уверенности в его способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», — указали в релизе, не указав конкретную причину увольнения военного.

В пресс-службе подчеркнули, что от командующих офицеров требуют соблюдения самых высоких стандартов и привлекают к ответственности при необходимости.

«На командующих ВМС возложены значительные обязанности по отношению к своим морякам и кораблям», — заявили в во флоте.

Ясте, по данным телеканала ABC, ранее высмеяли в соцсетях за фото, на котором он стреляет из винтовки с неправильно установленным прицелом. Кадр стал вирусным, его комментировал в том числе член палаты представителей Майк Коллинз.

«Новое личное оружие ВМС», — съязвил он.

Именно авианосец USS John S. McCain в 2020 году заплыл в территориальные воды России. США тогда охарактеризовали свои действия как операцию по обеспечению свободы судоходства.