Нелепое фото стоило морскому офицеру из США должности

В США капитана эсминца уволили за фото неправильным прицелом на винтовке

U.S. Navy / Keystone Press Agency
Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency/Global Look Press

В США сняли с должности капитана американского авианосца USS John S. McCain Кэмерона Ясте, сообщила пресс-служба американских ВМС. Поводом для увольнения стало его фото с перевернутым прицелом на винтовке.

«Командир авианосца <…> освобожден от должности 30 августа в связи с утратой уверенности в его способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», — указали в релизе, не указав конкретную причину увольнения военного.

В пресс-службе подчеркнули, что от командующих офицеров требуют соблюдения самых высоких стандартов и привлекают к ответственности при необходимости.

«На командующих ВМС возложены значительные обязанности по отношению к своим морякам и кораблям», — заявили в во флоте.

Ясте, по данным телеканала ABC, ранее высмеяли в соцсетях за фото, на котором он стреляет из винтовки с неправильно установленным прицелом. Кадр стал вирусным, его комментировал в том числе член палаты представителей Майк Коллинз.

«Новое личное оружие ВМС», — съязвил он.

Именно авианосец USS John S. McCain в 2020 году заплыл в территориальные воды России. США тогда охарактеризовали свои действия как операцию по обеспечению свободы судоходства.

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте