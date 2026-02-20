Неизвестный самолет из США, пролетевший над Россией, оказался бортом Мирзиеева

Неизвестный Boeing 787, вылетевший с авиабазы Эндрюс в США и пролетевший над территорией России, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщил сервис FlightAware .

Утром самолет вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью, а над Архангельской выключил транспондер.

На этом борту Мирзиеев возвращался с заседания Совета мира по Газе, которое проходило в Вашингтоне. В 10:13 по московскому времени (12:13 по местному) самолет приземлился в аэропорту Ташкента.

Информацию косвенно подтвердил и пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. В 00:30 по московскому времени он написал, что Мирзиееву предстоит 12-часовой перелет, но даже в это время лидер страны будет работать.