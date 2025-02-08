Неизвестный дрон нарушил график работы аэропорта в Болгарии

В аэропорту Софии график полета шести самолетов нарушил неизвестный дрон. Об этом сообщил телеканал Nova .

По данным телеканала, три самолета приземлились в аэропорту с опозданием примерно на 20 минут, а еще три борта вылетели на 30 минут позже запланированного времени.

Портал dir.bg, ссылаясь на радиолюбителей, сообщил, что в районе аэропорта заметили неизвестный беспилотник. По словам очевидцев, его длина составляла около метра, а вес — примерно 30 кг.

Средства безопасности аэропорта зафиксировали беспилотник в начале взлетно-посадочной полосы, после чего он исчез. В настоящее время проводится расследование данного происшествия.

Ранее американский дрон-шпион заметили у границ России. Беспилотник поднялся в небо с базы у Сицилии, он прошел над Грецией и Болгарией. Всего БПЛА пролетел над семью странами.