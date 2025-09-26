Неизвестные обманом увезли россиянку из Таиланда в Мьянму для рабского труда

Россиянка приехала в Таиланд работать моделью и пропала. Предположительно, она попала в трудовое рабство и находится в Мьянме, рассказал ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде — соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла решение ехать», — пояснил он.

Дипломат добавил, что в начале сентября россиянку обманом вывезли в Мьянму — вероятно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

«Сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — пояснил Томихин.

Посольство вместе с коллегами из Мьянмы и тайской полицией уже прорабатывает комплекс мер для спасения женщины. Имя пропавшей россиянки дипломат не назвал. Он также посоветовал соотечественникам тщательно проверять любое предложение о трудоустройстве в Таиланде.

«Наш опыт показывает, что в каждом случае используются схожие схемы вовлечения с использованием сомнительных социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов», — подчеркнул Томихин.