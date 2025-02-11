Неизвестные насыпали стружку в двигатель нового корвета в Германии

Неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета Emden Военно-морских сил Германии. Правоохранители начали расследование по подозрению в диверсии, сообщила телерадиокомпания Tagesschau.

«Emden мог стать мишенью диверсантов. Неизвестные бросили десятки килограммов металлической стружки в двигатель судна незадолго до первого выхода в море в середине января 2025 года», — уточнили в публикации.

Судно уже очистили, однако его еще не вернули в ВМС Германии для эксплуатации. Если бы стружку вовремя не заметили и не убрали, это могло привести к серьезной поломке.

По данным издания, сейчас в ВМС Германии испытывают острую необходимость в корвете Emden, предназначенном для мониторинга морского пространства. Причины предполагаемой диверсии устанавливаются.

Ранее фрегат ВМС Германии «Гессен» по ошибке обстрелял беспилотник страны-союзника в Красном море.