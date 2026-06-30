Наемники из картелей Латинской Америки идут на сотрудничество с киевским режимом ради денег и получения новейших образцов оружия, а затем оно распространяется и на транзит наркотиков в Европу. Об этом 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.

По его словам, поток наемников идет активно как минимум в течение двух лет. На первом месте по численности находятся колумбийцы, за ними следуют мексиканцы и бразильцы.

«Уже не меньше пяти подразделений наемников из Латинской Америки в составе ВСУ на территории Украины воюют против российской армии. Наемников привлекают не только деньги, картели интересуются и освоением современных видов вооружений. Они увозят их с собой, то есть оружие расползается с Украины по криминальным группировкам», — объяснил политолог.

Станкевич добавил, что в Венгрии еще при прежнем премьер-министре Орбане находили несколько складов с натовским оружием, а корни уходили на Украину.

«Все это зафиксировали службы безопасности Евросоюза. Но понятно, что в ЕС на эти случаи не реагируют, так как сами покрывают эту связку между киевским режимом и криминальными группировками», — подчеркнул он.

В Службе внешней разведки России сообщали, что Украина потворствует росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, обратил внимание Станкевич.

«Создают склады и схроны, отрабатываются маршруты по транзиту в Европу опасных наркотиков. Надо ждать следующих скандалов, связанных с наркотиками, если европейская полиция накроет соответствующих поставщиков», — заключил политолог.

Ранее представитель МИД Мария Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о пристрастии того к наркотикам.