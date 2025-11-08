Небензя оценил слова Трампа о ядерных испытаниях

Россия должна быть готовой на случай, если США возобновят ядерные испытания. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

«Президент США Дональд Трамп в ответ на испытания подводного оружия с ядерными установками и новых крылатых ракет нами заявил о том, что Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это серьезное заявление. Во что выльется, пока неизвестно», — сказал дипломат.

Небензя напомнил о прошедшем заседании Совбеза России, где президент Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости серьезно относиться к таким заявлениям.

«Если это произойдет, мы должны быть готовым к такому развитию событий», — подчеркнул Небензя.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что мир не стал ближе к ядерной войне в сравнении с ситуацией времен Карибского кризиса.