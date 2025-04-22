Необоснованные обвинения в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева со стороны чешского хоккеиста Доминика Гашека связаны с психическим заболеванием спортсмена. Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник российского политика Олег Осипов.

Он напомнил, что Гашек счел угрозой убийством шуточный пост Медведева о том, что чех покончит с собой от зависти к рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. После этого спортсмен написал жалобу в Международную федерацию хоккея на льду.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил Осипов.

Помощник заместителя председателя Совета безопасности России добавил, что его начальник рекомендовал чешскому спортсмену аккуратнее переходить дорогу, не пить пива в незнакомых местах и чаще посещать психиатра.

Чешский хоккеист Доминик Гашек не в первый раз выступил с критикой российских спортсменов. В начале февраля он назвал ошибкой возможность допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года. По его словам, это станет «крупной рекламой российских действий», чего нельзя допускать.